TEMAS DE HOY:
Triple asesinato robo agravado Yapacaní

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“Tiene miedo y no quiere regresar al colegio”: Madre de menor acuchillada pide ayuda para su recuperación

La menor recibe terapia psicológica en el hospital, pero su madre teme que el miedo regrese cuando vuelva a casa.

Naira Menacho

15/08/2025 20:29

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La madre de la menor de 13 años acuchillada en un colegio de la zona de Satélite Norte el pasado 31 de julio pidió ayuda a la población para cubrir los gastos de su recuperación.

“Los medicamentos son caros, por eso los papás del colegio están colaborando y realizarán una kermés”, señaló Claudia Patricia, madre de la adolescente.

La progenitora indicó que su hija habla muy poco sobre lo sucedido y que aún tiene miedo de volver al colegio.

“Está bastante asustada. Aquí en el hospital recibe apoyo psicológico, pero cuando lleguemos a casa será otra historia, por eso evaluamos que continúe con la terapia”, afirmó.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 69089938. La familia espera que la ayuda permita cubrir el tratamiento médico y el acompañamiento psicológico que la menor necesita para superar el trauma.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD