La madre de la menor de 13 años acuchillada en un colegio de la zona de Satélite Norte el pasado 31 de julio pidió ayuda a la población para cubrir los gastos de su recuperación.

“Los medicamentos son caros, por eso los papás del colegio están colaborando y realizarán una kermés”, señaló Claudia Patricia, madre de la adolescente.

La progenitora indicó que su hija habla muy poco sobre lo sucedido y que aún tiene miedo de volver al colegio.

“Está bastante asustada. Aquí en el hospital recibe apoyo psicológico, pero cuando lleguemos a casa será otra historia, por eso evaluamos que continúe con la terapia”, afirmó.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 69089938. La familia espera que la ayuda permita cubrir el tratamiento médico y el acompañamiento psicológico que la menor necesita para superar el trauma.

