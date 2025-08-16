TEMAS DE HOY:
Exministro Lisperguer aguarda audiencia cautelar por enriquecimiento ilícito y otros delitos

La Fiscalía pidió tres meses de detención preventiva, argumentando riesgo de fuga. 

Hans Franco

15/08/2025 20:02

Exministro Lisperguer espera audiencia cautelar por varios delitos. Foto: APG
La Paz

El exministro Alán Lisperguer aguarda la fecha y hora de su audiencia cautelar, en un proceso por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales.

El abogado Abel Loma, que sigue el caso, indicó que la Fiscalía solicitó tres meses de detención preventiva, bajo el argumento de riesgo de fuga.

“No correspondían estos tipos penales, pero respetamos el trabajo de la Fiscalía. La imputación ha sido presentada y solo aguardamos la audiencia, que imaginamos será el día de mañana”, declaró Loma a la Red Uno.

El jurista no descartó que otras personas puedan ser convocadas a declarar durante la investigación.

