Cochabamba: incendio en el Parque Nacional Carrasco fue sofocado tras trabajo de brigadas

El fuego fue extinguido gracias a brigadas del Sernap y comunarios. No se registran incendios activos en el departamento.

Jhovana Cahuasa

15/08/2025 19:31

Foto: Red Uno
Cochabamba

El incendio forestal en el Parque Nacional Carrasco, en Cochabamba, fue sofocado este viernes, informó el director de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación, Ramiro López.

“Hoy se pudo evidenciar que el incendio fue controlado gracias al trabajo del Sernap Carrasco y de comunarios que desplegaron tres brigadas forestales. Tras el reconocimiento del lugar, se constató que no existen líneas activas de fuego”, indicó López.

La autoridad explicó que no fue necesario realizar aterrizajes en el sector este viernes y que la siguiente etapa será coordinar acciones con los tres niveles del Estado para mejorar la atención a este tipo de emergencias.

Según López, Cochabamba ha registrado 27 incendios forestales en lo que va del año. Actualmente no hay focos activos, aunque se mantendrá un monitoreo constante con sistemas de alerta temprana.

 

