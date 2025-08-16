Incendio en el Cordón Ecológico: Fuertes vientos dificultan la labor de los bomberos

Un incendio de grandes proporciones se registra en el Cordón Ecológico de la ciudad de Santa Cruz, específicamente entre el cuarto anillo de la avenida Bush y la avenida Centenario. El fuego, que se propaga rápidamente, está dificultando las labores de los equipos de emergencia debido a los fuertes vientos que azotan la zona.

Al lugar han acudido bomberos y efectivos policiales para intentar controlar la situación. A pesar de los esfuerzos, el viento ha provocado que las llamas se extiendan con velocidad, complicando la tarea de los equipos que luchan contra el fuego. La densa humareda está afectando a los transeúntes, provocando ardor en los ojos y molestias respiratorias.

Las autoridades aún no han determinado las causas exactas que originaron el incendio. Por el momento, la prioridad es controlar las llamas y evitar que se sigan expandiendo. El personal de emergencia continúa trabajando arduamente en la zona para sofocar el fuego.

Mira la programación en Red Uno Play