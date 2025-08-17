TEMAS DE HOY:
Secuestro Roberto Baeza Secuestro Santa Cruz accidente vehicular

Uno decide

Conoce la lista final de candidatos habilitados para las elecciones

A pocas horas de los comicios del 17 de agosto, el TSE oficializó la lista de candidaturas habilitadas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/08/2025 20:56

Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer este sábado la lista definitiva de candidaturas habilitadas para las elecciones generales que se celebrarán este domingo 17 de agosto en todo el país.

“En cumplimiento de la Actividad 59 del Calendario Electoral, el Tribunal Supremo Electoral publica las listas de candidaturas habilitadas de las organizaciones políticas y/o alianzas”, informó la entidad a través de un comunicado oficial.

Según precisó el vocal Tahuichi Tahuichi, de las 2.625 postulaciones presentadas, 2.136 fueron habilitadas para participar en los comicios. En contraste, 451 quedaron inhabilitadas o sin reemplazo, mientras que se registraron 38 renuncias a lo largo del proceso electoral.

Esto significa que el 81% de las postulaciones fueron validadas por el órgano electoral, un 17% quedaron fuera por distintos motivos y un 1% corresponde a renuncias.

El proceso de sustitución de candidatos concluyó el pasado miércoles 13 de agosto, tal como establece el calendario electoral y la Ley 026 del Régimen Electoral, que permite reemplazos hasta 72 horas antes del día de votación.

Conoce la lista completa ingresando al siguiente link y posteriormente busca la opción LISTAS DE CANDIDATURAS HABILITADAS DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y/O ALIANZAS: https://www.oep.org.bo/elecciones-generales-2025/nacional-2025/

Mira la programación en Red Uno Play

