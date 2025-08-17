Empate con sabor a derrota: Blooming y Bolívar igualaron 1-1 en Montero

Por la Copa Interseries, Blooming recibió a Bolívar en la ciudad de Montero en Santa Cruz, y ambos equipos terminaron con el mismo puntaje tras empatar 1-1.

El partido estuvo cargado de oportunidades de convertir goles por parte de ambos equipos, sin embargo, las jugadas no fueron contundentes y no lograron aumentar el marcador.

El primer gol fue convertido por César Menacho, quien aprovechó un centro desde la derecha, y mediante un oportuno cabezazo, logró abrir el marcador poniendo adelante a Blooming, terminando el primer tiempo con una victoria parcial.

Aunque el equipo local trató de ampliar la diferencia con las jugadas peligrosas de Guido Vadalá, la Academia paceña reforzó su juego e hizo cambios importantes en medio del juego.

Finalmente, a los 83 minutos del encuentro, llegó el gol del empate gracias a Tonino Melgar, quien también logró el tanto gracias a un cabezazo.

Aunque se adicionaron seis minutos al encuentro, no fue suficiente para ninguno de los equipos.

El encuentro concluyó con el marcador empatado y una expulsión por doble amarilla.

