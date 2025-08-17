Más de 7 mil internos de Palmasola podrán votar este domingo

Este domingo, más de 7.000 internos del penal de Palmasola en Santa Cruz ejercerán su derecho al voto, luego de que se habilitaran nueve mesas electorales dentro del recinto penitenciario. Así lo informó Mauricio Romero, director departamental de Régimen Penitenciario.

"Las ánforas fueron entregadas el día de hoy (sábado), están precintadas como corresponde y hay custodios que se van a quedar a vigilar el día de hoy y mañana. Esperamos comenzar a las 8 de la mañana para que emitan su voto como corresponde", afirmó Romero.

El proceso electoral dentro del penal contará con estrictas medidas de seguridad y logística. Los jurados electorales, designados entre los mismos internos, saldrán de sus celdas desde las 6:00 de la mañana para cumplir con sus funciones.

Además, se ha destinado un ambiente específico donde se instalarán las mesas para garantizar que los privados de libertad puedan votar en condiciones adecuadas.

La lista oficial de votantes será entregada en horas de la madrugada del domingo, según confirmaron autoridades penitenciarias, permitiendo que todo esté listo para el inicio del sufragio a primera hora del día.

