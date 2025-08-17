TEMAS DE HOY:
Secuestro Roberto Baeza Secuestro Santa Cruz accidente vehicular

26ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

¿Qué opina la ciudadanía sobre la restricción de celulares al momento de votar?

Instructivo del TSE genera reacciones positivas entre los votantes, que valoran la medida como una garantía para evitar presiones y proteger la libertad electoral.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/08/2025 21:26

Foto: TED Cochabamba
Bolivia

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un instructivo que prohíbe el ingreso con celulares con cámara a los recintos reservados de votación, con el objetivo de proteger el principio del voto secreto.

La medida está basada en el artículo 43 de la Ley 26 del Régimen Electoral, que garantiza el carácter secreto del sufragio, y el artículo 233, que sanciona cualquier intento de violar este derecho.

Ante esta disposición, varios ciudadanos expresaron su respaldo, destacando la importancia de evitar presiones externas. “Hay que respetar y no amenazar a los que trabajan como jurados, porque el voto es secreto”, comentó un votante. Otro ciudadano afirmó: “Es lo mejor que se puede hacer, debería ser obligatorio. Tengo entendido que hay partidos que exigen fotos del voto como prueba de apoyo”.

El TSE, además de prohibir el ingreso con celulares a los recintos reservados, recomendó a los electores no fotografiar su voto dentro de los recintos electorales, reiterando que esta práctica va en contra de la normativa y puede ser sancionada como falta electoral.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

04:57

Uno de película

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

04:57

Uno de película

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD