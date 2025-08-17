¿Qué opina la ciudadanía sobre la restricción de celulares al momento de votar?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un instructivo que prohíbe el ingreso con celulares con cámara a los recintos reservados de votación, con el objetivo de proteger el principio del voto secreto.

La medida está basada en el artículo 43 de la Ley 26 del Régimen Electoral, que garantiza el carácter secreto del sufragio, y el artículo 233, que sanciona cualquier intento de violar este derecho.

Ante esta disposición, varios ciudadanos expresaron su respaldo, destacando la importancia de evitar presiones externas. “Hay que respetar y no amenazar a los que trabajan como jurados, porque el voto es secreto”, comentó un votante. Otro ciudadano afirmó: “Es lo mejor que se puede hacer, debería ser obligatorio. Tengo entendido que hay partidos que exigen fotos del voto como prueba de apoyo”.

El TSE, además de prohibir el ingreso con celulares a los recintos reservados, recomendó a los electores no fotografiar su voto dentro de los recintos electorales, reiterando que esta práctica va en contra de la normativa y puede ser sancionada como falta electoral.

