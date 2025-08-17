TEMAS DE HOY:
Secuestro Roberto Baeza Secuestro Santa Cruz accidente vehicular

26ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Explosión en Arque fue un hecho aislado, asegura presidenta del TED

Tras la explosión de un artefacto en la comunidad de Kutimarcha, autoridades electorales confirmaron que el incidente no tiene relación con los comicios.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/08/2025 21:42

Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

A menos de 24 horas de la jornada electoral, un incidente con un posible artefacto explosivo generó preocupación en el municipio de Arque, departamento de Cochabamba. Sin embargo, las autoridades del Tribunal Electoral Departamental (TED) descartaron que el hecho tenga relación con el proceso electoral en curso.

La presidenta del TED Cochabamba, Ruth Pontejo, informó este sábado que la detonación registrada en la comunidad de Kutimarcha, mientras se trasladaba una maleta electoral, fue un hecho aislado y no representa una amenaza al desarrollo de las elecciones.

“Se trata de una zona minera y todo indica que el hecho responde a esas actividades. No tiene ninguna vinculación con el proceso electoral”, aseguró Pontejo en conferencia de prensa.

Según el reporte oficial, la maleta electoral era transportada por el notario correspondiente junto a un custodio militar, cuando ocurrió la detonación. Como medida de precaución, el material —que se encuentra intacto— fue replegado a la capital municipal de Arque, donde permanece bajo resguardo y vigilancia.

La presidenta del TED subrayó que en las próximas horas se tiene previsto retomar el envío del material electoral hacia el recinto de votación correspondiente, de modo que esté disponible para su uso este domingo.

Finalmente, Ruth Pontejo garantizó el desarrollo normal de las elecciones tanto en el municipio de Arque como en el resto del departamento de Cochabamba.

“Queremos transmitir tranquilidad a la población. Las elecciones están garantizadas en todo el departamento”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

04:57

Uno de película

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

04:57

Uno de película

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD