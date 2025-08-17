El reloj electoral avanza: ultiman detalles para la votación de este domingo

Bolivia se encuentra en la recta final rumbo a las elecciones, y en distintos departamentos ya se han completado los preparativos logísticos y operativos para garantizar una jornada electoral segura y organizada.

A pocas horas de la apertura de las urnas, el país vive momentos clave en el proceso electoral. Desde el traslado de material hasta el alistamiento de centros de cómputo, las autoridades intensifican esfuerzos para asegurar el correcto desarrollo de los comicios.

En Santa Cruz, el Tribunal Electoral Departamental informó que el 100% de las maletas electorales ya fueron entregadas a los diferentes recintos de votación. Paralelamente, se ultiman detalles técnicos en la sala de cómputo ubicada en la Fexpocruz, donde se procesarán los resultados preliminares.

Por su parte, en La Paz, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) procedió a poner "en cero" el sistema del SIREPRE, el mecanismo que permitirá acceder a los primeros resultados de la jornada electoral, en un paso clave para garantizar la transparencia del proceso.

En el trópico de Cochabamba, particularmente en la zona de Villa Tunari, se confirmó que el 100% de los efectivos policiales ya se encuentran acuartelados y listos para el resguardo de los recintos electorales. En la capital cochabambina, el centro de cómputo también se encuentra operativo y listo para recibir las maletas tras el cierre de votación.

El departamento de Oruro completó la entrega total del material electoral, según reportó el Tribunal Electoral Departamental. Mientras tanto, en Potosí, las autoridades trabajan contra reloj en la capacitación de jurados electorales rezagados y en los últimos ajustes del centro de cómputo. Asimismo, se confirmó que ya fue enviado el 100% del material electoral.

En Beni, la jornada previa a las elecciones se caracteriza por un intenso movimiento en los mercados, donde la población busca abastecerse antes del cierre de actividades comerciales previsto para el domingo electoral.

Mira la programación en Red Uno Play