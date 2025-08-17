TEMAS DE HOY:
Uno decide

Ministro de Gobierno informa que la jornada electoral se desarrolla con normalidad

La autoridad destacó el despliegue policial y la implementación de un centro de monitoreo. El proceso avanza sin mayores incidentes.

Hans Franco

17/08/2025 12:06

Foto: Roberto Ríos, ministro de gobierno
La Paz

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que la jornada electoral se desarrolla con normalidad en todo el país, gracias al despliegue temprano de efectivos policiales y a los sistemas de monitoreo activos durante el proceso.

“Esta mañana participamos en la inauguración e informamos sobre el despliegue de efectivos policiales. La jornada electoral lleva un normal desarrollo de actividades”, declaró.

En relación con hechos previos al día de la votación, el ministro se refirió al incidente registrado en la comunidad de Cutimarca, donde un artefacto explosivo detonó durante el traslado del material electoral.

“Ayer en la tarde llegaron funcionarios del Tribunal Supremo Electoral junto a efectivos policiales y se logró concretar el traslado del material y la apertura de mesas sin ninguna complicación”, precisó.

La autoridad también señaló que, más allá de algunos eventos menores y la circulación de información falsa en redes sociales, el proceso avanza con tranquilidad.

A su vez, destacó la implementación de un centro de monitoreo nacional, encargado de vigilar en tiempo real el desarrollo de la votación y atender posibles eventualidades.

Mire el video: 

 

