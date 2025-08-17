Carlos Mesa emite su voto y destaca el compromiso ciudadano con la democracia

El expresidente y líder político Carlos Mesa emitió su voto este domingo en la zona de Mallasa, en la ciudad de La Paz, donde destacó el compromiso de la ciudadanía con la democracia y pidió mantener la confianza en el proceso electoral.

“(El Tribunal Supremo Electoral) ha enfrentado diferentes problemas, pero en términos generales el resultado es positivo”, afirmó tras sufragar.

Mesa valoró el rol del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la conducción del proceso y subrayó que su desempeño será clave para la credibilidad de los resultados.

“El trabajo del órgano electoral es fundamental para garantizar el proceso (...). La transparencia y la agilidad en el recuento de votos fortalecerán la confianza ciudadana”.

También resaltó el ambiente de tranquilidad en esta jornada electoral: “Por ahora todo está tranquilo; algo que caracteriza a los bolivianos es que somos respetuosos del voto, con un compromiso ciudadano firme”.

Mesa llamó a la ciudadanía a vivir esta jornada con responsabilidad y reafirmar la democracia como base del sistema político boliviano.

