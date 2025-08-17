Jorge “Tuto” Quiroga acompaña a su madre a votar y denuncia coacción en el Trópico

En plena jornada electoral, el candidato presidencial Jorge “Tuto” Quiroga se presentó en una unidad educativa para acompañar a su madre en el ejercicio del voto. En medio de la expectativa de los medios, el exmandatario lanzó duras críticas a los intentos de coacción política en el país.

“Bolivia va a cambiar y vamos a salir adelante. Yo lamento que si hay gente en el Trópico que quiere votar por otra opción, los quieran obligar a votar nulo”, declaró Quiroga, en alusión a las denuncias que surgieron desde esa región.

El candidato afirmó que “durante 20 años se ha obligado a Bolivia a hacer cosas”, pero que ese tiempo “ya se acabó”. Convocó a la ciudadanía a ejercer su derecho democrático con libertad: “Vamos, vamos a votar”.

Tras su intervención, Quiroga permaneció en el recinto acompañando a su madre, quien emitió su sufragio en medio de un ambiente de tranquilidad y bajo el resguardo de los jurados electorales.

La presencia del candidato y sus declaraciones se suman a la tensa jornada electoral que, desde tempranas horas, ha estado marcada por denuncias de presiones y vulneraciones al derecho al voto en diferentes puntos del país.

