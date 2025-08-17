TEMAS DE HOY:
Nacionales

Evo Morales votó en Villa 14 y dijo: “Es una elección sin el pueblo”

El expresidente participó en la jornada electoral en el trópico de Cochabamba. 

Ligia Portillo

17/08/2025 10:37

"Es una elección sin el pueblo", dijo Evo Morales al emitir su voto emite su voto en Villa 14. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El expresidente Evo Morales emitió su voto este domingo en Villa 14, en el trópico de Cochabamba, y calificó el proceso electoral como “una elección sin el pueblo”.

La declaración, realizada tras depositar su voto, marcó uno de los momentos más comentados de la jornada. Morales llegó al recinto rodeado de medidas de seguridad y fue seguido de cerca por simpatizantes.

“Es una elección sin el pueblo”, afirmó brevemente antes de retirarse del lugar.

Según testigos en el recinto, Morales se mantuvo en calma durante su permanencia. Al abandonar el lugar, se generó un ambiente de expectativa y atención entre quienes lo esperaban, entre ellos seguidores y medios locales.

Las autoridades del Tribunal Electoral Departamental informaron que el proceso en esa zona se desarrolló con normalidad, sin incidentes reportados hasta el momento.

 

El exmandatario fue acompañado por sus simpatizantes por siete cuadras, siendo acompañado a la Unidad Educativa "14 de Septiembre", emitió su voto y posteriormente se le entregó el certificado de sufragio.

"Es una elección sin el pueblo, una democracia sin una Bolivia profunda, una elección sin el movimiento político más grande del pueblo. Ojalá la OEA realice una observación, sobre estas elecciones, pero he cumplido mi misión", indicó Morales.

Mientras la salida de Evo Morales del recinto se convierte en uno de los episodios más comentados de este domingo decisivo.

 

