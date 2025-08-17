TEMAS DE HOY:
Uno decide

Rodrigo Paz emite su voto y pide a la población cuidar su derecho electoral

El candidato del PDC votó en Tarija y expresó dudas sobre la voluntad del oficialismo de respetar el proceso. Pidió vigilancia ciudadana.

Hans Franco

17/08/2025 11:46

Foto: Candidato Rodrigo Paz emite su voto (APG)
Tarija

El candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, emitió su voto en la ciudad de Tarija este domingo, desde donde hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar el derecho al voto y mantener la vigilancia durante el proceso electoral.

“Pedirle a la gente que cuide el voto (...). Se han sumado instituciones como ‘Cuidemos el voto’ y otras que se han generado, porque no vaya a ser que el gobierno haga una estupidez”, declaró en entrevista con Red Uno.

Paz  manifestó su preocupación por posibles intentos de desestabilizar la elección. “Sospecho que, si hubiera algo que busque atentar contra la elección, tendría que venir desde el gobierno, que no quiere dejar todos los recursos que han manejado durante 20 años”, afirmó.

El candidato también reiteró que su proyecto político busca abrir una nueva etapa de administración estatal más transparente.

Mire el video: 

 

