Presidente del TSJ confía en una jornada democrática exitosa

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ejerció su derecho al voto este domingo y destacó el compromiso democrático de la ciudadanía durante una jornada que calificó como tranquila.

“Hemos cumplido, hemos emitido nuestro voto, con la democracia. Una vez más reafirmamos que la justicia está del lado del pueblo boliviano”, declaró tras sufragar.

Saucedo valoró el ambiente de calma en las primeras horas del proceso electoral y expresó su deseo de que la jornada concluya de la misma manera: “La gente está acudiendo con normalidad. Esperemos que así termine y sepamos los resultados”.

El titular del TSJ también reconoció que hubo hechos aislados reportados por el Ministerio de Gobierno, pero aseguró que los jueces electorales, la Policía y los fiscales de turno están coordinando acciones para atender cualquier eventualidad.

