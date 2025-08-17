“Que no nos dé miedo”: presidente cívico emitió su voto e instó a la participación ciudadana

En el marco de la jornada electoral de este domingo 17 de agosto, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, emitió su voto a las 9:55 de la mañana e hizo un llamado a la ciudadanía a participar sin temor en los comicios generales.

“Estamos en un día importante para la historia de Bolivia. Este año hemos celebrado 200 años de vida republicana y, en este bicentenario, todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo del país”, expresó Cochamanidis al salir del recinto electoral.

El líder cívico destacó que el voto no solo representa un derecho, sino también “una obligación moral” para cada ciudadano. “Se trata de dar el compromiso de que los candidatos elegidos cumplan las promesas realizadas durante la campaña y de que entre todos podamos reconstruir Bolivia en estos momentos difíciles”, añadió.

En un tono crítico, Cochamanidis cuestionó los últimos años de gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Han sido 20 años de oscurantismo que destruyeron al país y a la sociedad cruceña. Hoy tenemos la confianza de que vamos a salir adelante”, afirmó.

Finalmente, instó a que la jornada electoral se viva como un acto de unidad y esperanza.

“Asistamos todos a votar. Esto debe ser una fiesta democrática. Que no nos quiten las ganas de sufragar, que no nos dé miedo ejercer nuestro derecho, y pongamos nuestra esperanza en Dios de que saldremos adelante”, concluyó.

