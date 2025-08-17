Mariana Prado: “Uno no puede detener la voluntad de la gente de emitir su voto”

La candidata a la vicepresidencia por la Alianza Popular, Mariana Prado, emitió su voto en la ciudad de Santa Cruz y destacó que el derecho a elegir es una expresión irrenunciable de la ciudadanía.

“Independientemente de la voluntad política, uno no puede detener la voluntad de la gente de emitir su voto”, señaló Prado tras sufragar.

Prado calificó la jornada como una “fiesta democrática”, en la que, dijo, se percibe un espíritu de participación a nivel nacional.

La candidata también informó que el aspirante presidencial de su alianza, Andrónico Rodríguez, llegará a Santa Cruz para esperar juntos los resultados electorales.

