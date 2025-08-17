TEMAS DE HOY:
Mariana Prado: “Uno no puede detener la voluntad de la gente de emitir su voto”

La candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular votó en Santa Cruz y afirmó que el espíritu democrático del país sigue vigente.

Hans Franco

17/08/2025 10:48

Foto: Mariana Prado emite su voto
Santa Cruz

La candidata a la vicepresidencia por la Alianza Popular, Mariana Prado, emitió su voto en la ciudad de Santa Cruz y destacó que el derecho a elegir es una expresión irrenunciable de la ciudadanía.

“Independientemente de la voluntad política, uno no puede detener la voluntad de la gente de emitir su voto”, señaló Prado tras sufragar.

Prado calificó la jornada como una “fiesta democrática”, en la que, dijo, se percibe un espíritu de participación a nivel nacional.

La candidata también informó que el aspirante presidencial de su alianza, Andrónico Rodríguez, llegará a Santa Cruz para esperar juntos los resultados electorales.

