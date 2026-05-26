Investigan hallazgo de hombre sin vida bajo el puente Quillacollo; presumen que fue arrastrado por el río

En horas recientes, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre debajo del puente Quillacollo. El descubrimiento fue realizado inicialmente por trabajadores de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra), quienes se encontraban ejecutando labores de limpieza en la zona del río y de inmediato dieron parte a las autoridades.

Tras recibir el llamado de alerta, efectivos de la Policía Boliviana, peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y representantes del Ministerio Público se trasladaron hasta el lugar para acordonar el área y proceder con el levantamiento legal del cadáver.

El fiscal de materia, Marcelo Villarroel, informó que se llevó a cabo un procesamiento exhaustivo de la escena junto a un equipo multidisciplinario.

"Aparentemente, de acuerdo a la verificación preliminar, se ha podido establecer que el cuerpo no presenta lesiones externas ni signos de violencia. Lo que se va a determinar con certeza será en la autopsia, hacia donde se está remitiendo el cuerpo en este momento para justamente establecer cuál es la causa del deceso", señaló la autoridad fiscal.

Respecto al tiempo del fallecimiento, los informes preliminares y el estado de descomposición del cuerpo sugieren una data de muerte de entre 2 a 5 días.

Las autoridades barajan la hipótesis de que el hombre pudo haber sido arrastrado por la corriente debido a las intensas precipitaciones pluviales registradas el pasado sábado.

Sin identificación: Al momento del levantamiento, la víctima no portaba ningún documento de identidad .

Investigación de campo: El personal de la Fiscalía consultó a los vivientes de la zona y a personas en situación de calle para determinar si conocían al fallecido; sin embargo, manifestaron no haberlo visto antes.

El caso continúa en proceso de investigación a la espera de los resultados de la necropsia de ley para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte e intentar dar con la identidad del sujeto.

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