Encuentran a un hombre de la tercera edad sin vida en el refrigerador de un barco

Un hombre de 68 años, identificado como Nivaldo Costa de Oliveira, fue hallado sin vida este viernes 15 de agosto en la cámara frigorífica del buque “Oliveira”, atracado en el puerto de Manaos, Brasil.

Nivaldo, quien era responsable de la sección mecánica de la embarcación, estaba desaparecido desde el 12 de agosto.

El cuerpo del marino fue descubierto por los trabajadores del puerto, quienes de inmediato alertaron a la policía. Según informes policiales, el cuerpo presentaba signos de descomposición, lo que sugiere que su muerte pudo haber ocurrido hace varios días.

Aunque el informe oficial de la autopsia aún está pendiente para determinar la causa exacta de la muerte, algunas fuentes indican que la principal hipótesis es que sufrió un infarto mientras trabajaba en el buque.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del deceso para esclarecer los hechos.

