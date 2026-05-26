Mario Argollo reaparece desde la clandestinidad y niega que las protestas busquen el retorno de Evo Morales

El dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció mediante un video difundido desde la clandestinidad para referirse al conflicto social que atraviesa el país y negar que las movilizaciones tengan un trasfondo político.

En su pronunciamiento, Argollo rechazó versiones que vinculan las protestas con una supuesta estrategia para favorecer el retorno del expresidente Evo Morales y afirmó que las medidas responden al descontento ciudadano frente a la gestión gubernamental.

“Tenemos que ser claros y sinceros. Aquí la lucha no es de tinte político. Nos han querido asociar que estamos luchando para que Evo Morales vuelva al poder. No”, afirmó.

Razones que motivan las protestas

El dirigente sostuvo que la protesta surge como respuesta a lo que calificó como una falta de soluciones claras por parte del Gobierno frente a la crisis económica y social.

“Aquí se está luchando por la acción y el accionar que ha tenido el Gobierno, que lamentablemente hasta ahora no ha dado soluciones claras al país, sumiéndose más en la incertidumbre”, manifestó.

Argollo también expresó preocupación por las normativas que, según dijo, el Ejecutivo pretende implementar y que —a su criterio— afectarían recursos estratégicos y la economía de la población.

Pese al clima de tensión, el dirigente hizo un llamado a la unidad entre sectores movilizados y quienes mantienen posiciones contrarias a las protestas.

“Siempre ese mensaje de unidad y hermandad a todos los compañeros que hoy protestan y también a quienes se niegan contra nosotros. Esto tendrá su explicación cuando se logre frenar todas estas medidas que el Gobierno está queriendo implantar”, señaló.

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