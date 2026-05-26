Mapa de transitabilidad: conozca las rutas afectadas por bloqueos este martes

Bolivia inicia este martes 26 de mayo con una nueva jornada de tensión en las carreteras. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el país registra 62 puntos de bloqueo activos en distintas rutas de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz.

La cifra representa un incremento respecto al anterior reporte, cuando se contabilizaban 54 puntos de bloqueo, lo que vuelve a encender la alerta por las dificultades en el transporte interdepartamental, el abastecimiento de alimentos, el traslado de insumos médicos y la actividad económica nacional.

El departamento más afectado continúa siendo La Paz, con la mayor cantidad de rutas cerradas. También se reportan bloqueos en tramos estratégicos de Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz.

Las medidas de presión, impulsadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, comenzaron a principios de mayo y posteriormente sumaron a otros sectores movilizados.

Puntos de bloqueo reportados este martes

La Paz

• Pumazani

• Patacamaya - Huarina

• Ruta al Desaguadero - Patamanta

• Alto Lima - Río Seco

• Inicio Autopista - Juan Pablo II

• Guaqui - Desaguadero

• Tihuanacu - Guaqui

• Nazacara - San Andrés

• Achica Arriba - Calamarca



• Salida Santiago de Machaca - Salida de Catacora

• Salida Andrés de Machaca - Salida Santiago de Machaca

• Salida Achiri - Salida Bereguela

• Botijlaca - Colegio Laura Lloko Lloko

• Entrada Viacha - Botijlaca

• Puente río Desaguadero - Límite departamento Oruro-La Paz

• Patacamaya - Lacka

• Sica Sica - Luribay

• Patacamaya - Sica Sica

• Luribay - Límite departamento La Paz-Oruro

• Alcantarilla - Colquiri

Cochabamba

• Tukiña

• Pongo - Confital

• Bombeo - Pongo

• Llavini - Bombeo

• Bella Vista - Vinto



• Arbieto

• Colomi - Sacaba

• Paracaya - Chaco

• Chaco - Villa San Isidro

• Villa San Isidro - Puente Lope Mendoza

• Epizana - Tiraque

• Pojo - Trapos

Oruro

• Límite departamento Oruro-La Paz - Carangas

• Límite departamento La Paz-Oruro - Caracollo

• Límite departamento Oruro-La Paz - Caihuasi

• Paria - Caihuasi

• Capachos - Paria

• Vichuloma - Machacamarca



• Machacamarquita - Entrada Huanuni

• Challapata - Crucero

• Tholapalca - Ventilla

• Sikira

• Tinquinpaya

• Curahuara

Potosí

• Salida puente río Colorado - Chacabuco

• Entrada Ocuri - Salida río Tarahuareja

• Río Jatun Mayu - Salida pueblo Rodeo

• Salida Ravelo - Río Fisculco

• Límite departamento Oruro-Potosí - Belem Pampa



• Yocalla - Tarapaya

• Acceso Betanzos - Puna

• Turuchipa - Acceso Betanzos

• Retiro - Turuchipa

• Límite departamento Chuquisaca-Potosí - Retiro

Santa Cruz

• San Germán - Límite departamento Cochabamba-Santa Cruz

• Los Troncos - Núcleo I

El país arranca una nueva jornada bajo presión, con rutas aún cerradas y una población que espera soluciones para retomar la circulación, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad.

Para conocer a detalle el estado actualizado de las carreteras, la población puede ingresar al mapa de transitabilidad de la ABC: transitabilidad.abc.gob.bo

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