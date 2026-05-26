Operativo en Parotani frena intento de bloqueo de mineros de Sicaya; reportan cuatro aprehendidos

Momentos de tensión se registraron en el puente Parotani, sobre la carretera que conecta Cochabamba con Oruro y La Paz, luego de que un grupo de mineros provenientes de Sicaya intentara instalar un punto de bloqueo en la vía troncal.

Ante la movilización, un contingente policial y militar se trasladó hasta el lugar con el objetivo de resguardar la carretera y dispersar a las personas que buscaban cerrar el paso vehicular.

El general de Brigada de la Séptima División del Ejército, Juan Javier Zeballos, informó que el despliegue busca mantener expedito el corredor vial y garantizar el tránsito de vehículos particulares, transporte pesado y servicios de emergencia.

“Vamos a desarrollar el apoyo institucional para mantener el corredor humanitario expedito, permitir que la población pueda recibir atención médica, el traslado de productos de la canasta familiar y garantizar la libre transitabilidad”, señaló.

Zeballos precisó que se movilizaron 520 efectivos militares, organizados en tres grupos que realizarán rotaciones permanentes en el sector.

Por su parte, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Alejandro Basto, indicó que el operativo se ejecuta de manera conjunta con las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad y evitar interrupciones en la carretera al occidente del país.

La autoridad policial aseguró que en el sector se concentraron cerca de 200 personas portando dinamitas, quienes atacaron al contingente desde los cerros.

“Nos han lanzado explosivos desde las alturas, poniendo en riesgo la integridad física de los efectivos policiales”, expresó.

Basto confirmó además la aprehensión de cuatro personas, quienes fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la laguna Alalay de la ciudad de Cochabamba, donde se investigará su participación en los hechos.

Asimismo, informó que también se intentó instalar otro punto de bloqueo en el puente Khora, a la altura del municipio de Vinto; sin embargo, la intervención policial permitió despejar la vía y restablecer la circulación vehicular.

“Vamos a extremar todos los recursos necesarios para garantizar la transitabilidad en el sector”, remarcó.

Los enfrentamientos fueron intensos en Parotani, donde mineros de Sicaya llegaron a bordo de camiones con la intención de bloquear la carretera. La intervención policial derivó en choques, gasificación y momentos de tensión que mantuvieron en alerta a transportistas y pobladores de la zona.

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