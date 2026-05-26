Monseñor Leigue en el Comité Pro Santa Cruz: “Como iglesia no quisiéramos que pasara algo más grave”

El arzobispo de Santa Cruz, Monseñor René Leigue, se presentó en las instalaciones del Comité Pro Santa Cruz con el objetivo de abordar la preocupante situación de bloqueos y violencia que paraliza al territorio nacional. Durante el encuentro con la dirigencia cívica, la autoridad eclesiástica enfatizó el rol activo de la institución al afirmar que “estamos ahí para ayudar, somos personas de fe y ciudadanos de este país; como institución estamos ahí para buscar el bien común”.

La máxima autoridad católica del departamento expresó su profunda preocupación por el riesgo inminente de que los conflictos sociales deriven en escenarios sin retorno para la estabilidad ciudadana. "Pedimos oración, pero también paciencia y esperanza, eso debe prevalecer", manifestó Leigue, complementando que “en la situación que estamos, como persona de fe yo les pediría que oremos y que busquemos siempre cómo defender la vida”.

El diálogo como única salida

Además, fue tajante al advertir que el uso de la fuerza y la confrontación civil solo profundizarán las fracturas sociales y políticas que hoy golpean a los bolivianos.

Con un tono de urgencia, concluyó que como Iglesia no quisieran que pasara algo más grave y sentenció “queremos que no haya enfrentamientos, seguro hay posibilidad de entrar en diálogo, pero cuando hay enfrentamiento y muerte, se agravan las cosas; buscamos el bienestar de todos”.

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