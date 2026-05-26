Cívicos del país se reúnen este jueves para definir acciones ante los bloqueos

Los comités cívicos de los nueve departamentos del país se reunirán este jueves en Santa Cruz en un encuentro nacional convocado en medio del actual escenario de conflictos y bloqueos que atraviesa Bolivia.

El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Johnny Quintela, informó que la cita busca abrir un espacio de diálogo entre las regiones y fortalecer una posición conjunta frente a la coyuntura social y política. A la reunión fue invitado el presidente del Estado Rodrigo Paz, con el objetivo de establecer una conversación directa con los representantes cívicos.

Quintela explicó que el movimiento cívico nacional se ha declarado en estado de emergencia, por lo que el encuentro también servirá para coordinar acciones de protesta y movilización, entre ellas la convocatoria a marchas pacíficas en distintos puntos del país.

Como parte de las actividades programadas frente a la conflictividad, el Comité Cívico de Cochabamba realizará una jornada de oración este martes a las 18:30 en la Plaza 14 de Septiembre de Cochabamba, en la Catedral Metropolitana.

El representante señaló que estas acciones buscan expresar preocupación por el impacto social y económico de los bloqueos, que afectan a transportistas, emprendedores y trabajadores que dependen del ingreso diario. En ese sentido, pidió a los sectores movilizados reflexionar sobre la situación y priorizar una salida al conflicto.

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