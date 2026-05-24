¿Necesita dólares? Así cotizan el dólar paralelo y el referencial la tarde de este domingo

El escenario cambiario registró un giro notable durante la mitad de la jornada de este domingo al romper la tendencia que se perfilaba a primera hora. Los operadores del mercado financiero ajustan sus proyecciones ante un repentino cambio de ritmo que descoloca las cifras vistas temprano.

Imagen: Bolivianblue.net

Las plataformas electrónicas alternativas optaron por mantener una postura estática e inmune a los vaivenes de las oficinas gubernamentales en este corte de mediodía. El sitio web Bolivianblue.net conservó sus valores intactos respecto a la mañana, cotizando la compra en Bs. 10 y la venta en Bs. 9,98. Con idéntica disciplina operativa, el portal Dolarboliviahoy.com se plantó sin modificaciones en sus registros previos, sosteniendo la compra en Bs. 9,99 y la venta en Bs. 9,97.

Imagen: Dolarboliivahoy.com

El Banco Central de Bolivia (BCB) tampoco reportó novedades ni alteraciones en sus parámetros referenciales durante la verificación de la tarde. La entidad matriz mantiene congeladas sus cifras institucionales, las cuales se fijan en Bs. 9,94 para la compra y en Bs. 10,15 para la venta.

BCB.

Esta paridad absoluta a mitad del día confirma que la brecha económica no experimentó variaciones ni de un solo centavo frente al reporte matutino. Tanto el sector regulado como los portales de monitoreo digital decidieron congelar sus pizarras, extendiendo la misma correlación de fuerzas vista al inicio del día.

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