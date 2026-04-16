Deslizamientos y lluvias afectan carreteras en La Paz: piden precaución

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que las carreteras del departamento de La Paz se encuentran transitables, aunque con restricciones y riesgos debido a las intensas lluvias y el deterioro acumulado en varios tramos.

El jefe de la Unidad Técnica, Sidney Avendaño, explicó que sectores como Apolo, Guanay, Mapiri y Caranavi presentan afectaciones por deslizamientos y caída de plataformas.

“Hasta el momento se tienen todas las carreteras habilitadas, si bien hay que hacer la circulación con precaución, pero seguimos atendiendo todas las emergencias”, señaló.

La autoridad explicó que las condiciones climáticas y geológicas han agravado el estado de las vías, pero también reconoció problemas estructurales.

“No se hicieron buenos trabajos en su momento, no se atendió oportunamente algunos sectores y además se cuenta con presupuestos reducidos”, afirmó.

Avendaño indicó que la ABC trabaja con recursos limitados heredados de la anterior gestión, lo que dificulta una atención integral de la red vial.

En el caso específico de la carretera hacia Apolo, detalló que existen tres tramos en proceso de rehabilitación con trabajos de estabilización y reconstrucción de plataformas, considerados de alta complejidad.

Asimismo, advirtió que muchos accidentes se producen por exceso de velocidad, pese a las condiciones adversas de las rutas.

“La recomendación es reducir la velocidad, especialmente con lluvias o neblina, y evitar maniobras riesgosas”, sostuvo.

Desde la entidad también informaron que se realizan inspecciones y coordinaciones con el Ministerio de Obras Públicas y el sector del transporte para atender las emergencias, mientras se preparan nuevos presupuestos para mejorar la red vial en futuras gestiones.

El reporte se da en medio de una semana marcada por accidentes en carreteras del país, lo que vuelve a poner en debate el estado de las vías y la seguridad vial.

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