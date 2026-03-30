Cómputo en Santa Cruz queda en pausa para repetir votación de actas anuladas

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz informó que el cómputo oficial de las elecciones subnacionales 2026 aún no puede ser cerrado debido a la anulación de varias mesas electorales, por lo que se repetirá la votación el próximo domingo 5 de abril en distintos recintos del departamento.

El presidente del TED, Marco Antonio Monasterio, explicó en conferencia de prensa que, pese a haber alcanzado el 100% del cómputo, existen actas anuladas que obligan a realizar nuevamente el proceso de votación en determinados puntos.

En el municipio de Santa Cruz de la Sierra, la repetición se llevará a cabo en la unidad educativa René Barrientos, María Teresa Pulido, el recinto 16 de Julio y la unidad educativa Ignacio Warnes. Asimismo, se repetirán 22 mesas en San Ignacio de Velasco y tres en el municipio de San Javier.

Monasterio reconoció que el proceso de cómputo fue complejo y marcado por cuestionamientos, pero defendió la labor del tribunal asegurando que se actuó con transparencia, independencia y apego a la normativa electoral.

“Algunos podrán decir que somos lentos. Sí, somos lentos, pero somos independientes, y eso es lo importante”, afirmó la autoridad, al destacar que el objetivo principal es garantizar el respeto al voto ciudadano.

La autoridad también subrayó que el proceso electoral no pertenece a la institución, sino que refleja la voluntad soberana de la ciudadanía. En ese sentido, aseguró que los resultados presentados responden fielmente a la decisión popular.

Por su parte, el vocal Manfredo Bravo admitió que se registraron incidentes técnicos durante el proceso, aunque sostuvo que estos no afectaron el resultado general. Además, agradeció la participación de organizaciones políticas, medios de comunicación y personal técnico.

El TED reiteró que la repetición de la votación es un requisito establecido por la Ley de Régimen Electoral para poder cerrar oficialmente el cómputo departamental.

Las autoridades convocaron a la ciudadanía de las mesas anuladas a participar nuevamente en la jornada electoral del próximo domingo, con el fin de completar el proceso y consolidar la elección de autoridades municipales y departamentales.

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