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Medina promete priorizar drenaje y gestión conjunta en Montero

El alcalde electo destaca que hoy Bolivia tiene un presidente "que escucha" y con quien trabajará "de la mano". Montero solo tiene un 30% de alcantarillado; Medina buscará financiamiento estatal para ampliar la cobertura.

Miguel Ángel Roca Villamontes

30/03/2026 9:49

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El alcalde electo del municipio de Montero, Regys Medina, agradeció el respaldo ciudadano en las urnas y ratificó su compromiso de trabajar en beneficio de la población montereña.

“Falta mucho por hacer y queremos continuar con el trabajo que hemos venido desarrollando, ahora con vientos de cambio y con un gobierno del presidente Rodrigo Paz que escucha. Hoy tenemos un presidente que quiere trabajar de la mano”, manifestó la autoridad electa.

 

En el ámbito legislativo, Medina contará con el respaldo de tres concejales, por lo que convocó a los ediles electos a dejar de lado los colores políticos y priorizar una agenda conjunta en favor del municipio.

Asimismo, señaló que uno de los principales desafíos de su gestión será el fortalecimiento del sistema de drenaje pluvial. Actualmente, Montero cuenta con una cobertura del 30%, por lo que se plantea ampliar el alcantarillado con apoyo del Gobierno central y del nuevo gobernador electo.

“Es importante el 50-50. Van a llegar más recursos y soluciones a las necesidades en salud, educación e infraestructura”, acotó.

 

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