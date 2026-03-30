Luis Revilla encara segunda vuelta en La Paz y plantea alianzas sin "repartir cargos"

Tras imponerse en la primera vuelta de las elecciones subnacionales, Luis Revilla, candidato a gobernador de La Paz por Patria Sol, afirmó que encara el balotaje con la intención de construir alianzas políticas, aunque descartó negociar la gestión pública a cambio de apoyos.

“Vamos a hablar con todos para ver qué coincidencias encontramos entre nuestras propuestas”, señaló, al referirse a posibles acercamientos en un escenario que inicialmente tuvo a 16 postulantes.

El aspirante sostuvo que en la segunda vuelta el electorado tendrá “dos opciones claramente diferentes”, lo que permitirá una decisión más definida.

Revilla remarcó que una de sus principales condiciones será evitar la distribución de cargos como parte de acuerdos políticos.

“No vamos a la gobernación a repartir puestos (…) se trata de dar resultados”, afirmó, al subrayar la importancia de contar con una Asamblea Legislativa Departamental que respalde su gestión.

El candidato destacó su experiencia en la administración pública, recordando su paso por la Alcaldía paceña.

“Yo he cumplido (…) el Puma Katari, hospitales y puentes están ahí”, indicó, al defender su capacidad de ejecución.

Asimismo, advirtió que la Gobernación podría enfrentar una situación económica compleja, por lo que plantea iniciar con un plan de readecuación financiera.

Entre sus prioridades mencionó el desarrollo productivo del altiplano, el impulso a la agricultura, la mejora de carreteras y el fortalecimiento del sistema de salud en las 20 provincias.

“El 19 de abril la gente tendrá que elegir entre seguir como estamos o apostar por la experiencia”, concluyó, en referencia a la segunda vuelta electoral.

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