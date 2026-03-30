19 comisiones y 60 temas en agenda inician transición en alcaldía paceña

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y el equipo del alcalde entrante (Innovación Humana), César Dockweiler, llevaron adelante la segunda reunión de coordinación para el proceso de transición municipal, en la que se definió la conformación de 19 comisiones que abordarán 60 temáticas consideradas prioritarias.

“El proceso de transición incorpora 19 comisiones con 60 temas de preocupación planteados por Innovación Humana”, señala la información oficial, en la que también se precisa que no participa ninguna comisión del Concejo Municipal.

Las mesas de trabajo comenzarán este lunes a partir de las 15:00, marcando el inicio formal de la revisión técnica y administrativa entre ambas gestiones.

El alcalde saliente destacó los resultados económicos de su administración.

“La recaudación tributaria alcanzó los Bs 768.517.517.433”, afirmó, subrayando la importancia de estos recursos para la gestión municipal.

Por su parte, Dockweiler anticipó que su equipo informará a la población sobre los avances del proceso.

“Entre el 4 y el 5 de abril vamos a brindar una información transparente sobre los resultados de esta transición”, aseguró.

El proceso se desarrolla en La Paz y forma parte de la preparación para el cambio de gestión municipal, con énfasis en la revisión de áreas clave y la continuidad administrativa.

Mira la programación en Red Uno Play