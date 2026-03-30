Mañana termina el bono PEPE; esto deben saber los rezagados

El ciclo regular del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) llega a su fin este miércoles. Sin embargo, las autoridades confirmaron que los beneficiarios rezagados tendrán una oportunidad final para cobrar sus pagos acumulados a partir del 30 de abril, manteniendo el calendario por fecha de nacimiento.

Este beneficio, que consiste en un apoyo de Bs 450 dividido en tres cuotas, ha sido clave para aliviar la economía de más de 457.000 familias bolivianas. "Cumplimos con los pequeños ahorristas y el programa PEPE ya es una realidad", destacaron voceros del Ministerio de Economía sobre el impacto social de la medida.

¿Quiénes son los beneficiarios habilitados?

El bono está diseñado para sectores específicos que ya cuentan con protección estatal, funcionando como un refuerzo económico temporal que no altera otras rentas vigentes. Es fundamental que los ciudadanos verifiquen si pertenecen a los siguientes grupos antes de asistir a las entidades financieras:

Madres y niños: Beneficiarios del Bono Juana Azurduy.

Beneficiarios del Bono Juana Azurduy. Estudiantes: Receptores del Bono Juancito Pinto.

Receptores del Bono Juancito Pinto. Personas con discapacidad: Titulares del Bono de Discapacidad (Grave o Muy Grave) y del Bono Anual de Indigencia o Ceguera.

Titulares del Bono de Discapacidad (Grave o Muy Grave) y del Bono Anual de Indigencia o Ceguera. Adultos mayores: Receptores de la Renta Dignidad (sector no rentista).

Requisitos y modalidad para rezagados

A partir del 01 de abril, quienes no lograron retirar sus Bs. 150 mensuales de enero, febrero o marzo podrán hacerlo de forma acumulada. El único requisito indispensable es presentar la Cédula de Identidad original, vigente y el certificado de sufragio en cualquier ventanilla de la banca autorizada en el país.

Para evitar aglomeraciones innecesarias, la Gestora Pública recomienda utilizar sus plataformas digitales de consulta previa. Los usuarios pueden ingresar a www.gestora.bo y hacer clic en el ícono del Quirquincho para confirmar su habilitación en el sistema antes de salir de casa.

Alerta contra fraudes en la recta final

Debido a la proximidad del cierre, han proliferado sitios web falsos que intentan suplantar la identidad de las instituciones oficiales. "No proporciones datos bancarios ni abras enlaces de procedencia dudosa", advierte la Gestora, enfatizando que el trámite es personal y gratuito.

Cualquier irregularidad o perfil sospechoso detectado en redes sociales debe ser reportado de inmediato a las autoridades competentes para mantener la seguridad de la comunidad. Los canales de atención directa siguen siendo la Línea Gratuita 800-10-1070 y el número de WhatsApp 77-199-342.

Fecha de vencimiento inamovible

Es vital recordar que el 01 de abril no es solo el inicio del periodo para rezagados, sino también la fecha límite establecida para el retiro de los fondos. Si el beneficiario no acude a cobrar hasta el cierre de la jornada bancaria de ese día, el beneficio se pierde de forma definitiva.

Las autoridades instan a la población a no esperar hasta el último minuto para evitar saturación en el sistema financiero. El Bono PEPE es un esfuerzo extraordinario del Estado para apoyar a las familias más vulnerables frente al incremento de precios, y su cobro oportuno es responsabilidad de cada ciudadano habilitado.

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