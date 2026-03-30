¿Qué es la quinta libertad aérea y por qué Bolivia apuesta por ella?

Bolivia avanza en su estrategia de integración internacional con un paso clave en el ámbito aeronáutico: la habilitación de la llamada quinta libertad del aire, un mecanismo que podría cambiar la forma en que se conectan los vuelos en la región.

El acuerdo, que se prevé suscribir en Brasil, forma parte de la agenda impulsada por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, por instrucción del presidente Rodrigo Paz.

¿Qué son las “libertades del aire”?

Las libertades del aire son acuerdos internacionales que definen qué pueden hacer las aerolíneas en otros países: desde sobrevolar territorios hasta transportar pasajeros y carga.

Se organizan en distintos niveles:

Primera libertad: permite sobrevolar otro país sin aterrizar

Segunda libertad: autoriza escalas técnicas (combustible o mantenimiento)

Tercera y cuarta libertad: permiten llevar y traer pasajeros entre dos países

¿Qué cambia con la quinta libertad?

La quinta libertad aérea va un paso más allá:

Permite que una aerolínea transporte pasajeros o carga entre dos países extranjeros, siempre que el vuelo tenga origen o destino en su país.

Por ejemplo:

Un avión podría salir desde São Paulo, hacer escala en Aeropuerto Internacional de Viru Viru y continuar hacia La Paz, vendiendo pasajes tanto en el tramo internacional como en el interno.

¿Por qué es importante?

Este tipo de acuerdos puede generar varios beneficios:

Más rutas y conexiones disponibles

Posible reducción de precios por mayor competencia

Mayor integración regional

Impulso al turismo y al comercio

Una apuesta por abrir el mercado

La habilitación de esta medida forma parte de una política más amplia para dinamizar el sector aeronáutico boliviano y mejorar la conectividad del país con la región.

Lo que viene

Si se concreta el acuerdo, Bolivia podría convertirse en un punto estratégico para conexiones aéreas en Sudamérica.

Y para los pasajeros, el impacto podría sentirse directamente en algo clave: más opciones de vuelo… y posiblemente precios más accesibles.

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