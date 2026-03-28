Así quedó la tabla de Duelo de Voces: hay favoritos y un líder claro

Luego de una semana llena de talento y emociones, y con la participación de los últimos concursantes, La Gran Batalla – Duelo de Voces ya tiene definida su tabla de puntuaciones.

Los cuatro nuevos participantes también dejaron su marca en el escenario:

Nickole Vargas: 4.0

Esteban Garnica: 4.8

Anyela Rengifo: 4.5

Jonatan Peñaranda: 7.0

Este último logró uno de los puntajes más destacados de la jornada.

Tabla general de puntajes

Así se posicionan los 16 participantes tras las galas:

Jonatan Peñaranda: 7.0 (mejor puntaje)

Andrés Gonzales: 6.0

Talison Moraes: 6.0

Alejandra Aragón: 6.0

Natalia Alcázar: 6.0

Sarahni Paniagua: 5.8

Mikaela Malky: 5.3

Enrique Cuéllar: 5.3

Kevin Córdova: 5.3

Ronny Rojas: 5.3

Esteban Garnica: 4.8

Anyela Rengifo: 4.5

Luis Urgel: 4.3

Noelia Barrientos: 4.3

Nickole Vargas: 4.0

Casandra Tello: 3.8 (puntaje más bajo)

Competencia al límite

La tabla comienza a marcar una clara diferencia entre los favoritos y quienes quedan en zona de riesgo.

Con puntajes muy ajustados y un nivel cada vez más alto, cada presentación será clave para mantenerse en competencia.

Lo que viene

La expectativa crece de cara a la próxima semana, donde los participantes deberán redoblar esfuerzos para escalar posiciones y evitar la eliminación.

La cita es en La Gran Batalla – Duelo de Voces, por la señal de Red Uno a las 20:45.

Porque en esta competencia… cada nota cuenta.

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