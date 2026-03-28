Así quedó la tabla de Duelo de Voces: hay favoritos y un líder claro

Tras una semana cargada de presentaciones, se definió la tabla de posiciones de los 16 participantes, con puntajes que empiezan a marcar favoritos y zonas de riesgo.
27/03/2026 22:49
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Luego de una semana llena de talento y emociones, y con la participación de los últimos concursantes, La Gran Batalla – Duelo de Voces ya tiene definida su tabla de puntuaciones.
Los cuatro nuevos participantes también dejaron su marca en el escenario:
Este último logró uno de los puntajes más destacados de la jornada.
Tabla general de puntajes
Así se posicionan los 16 participantes tras las galas:
Competencia al límite
La tabla comienza a marcar una clara diferencia entre los favoritos y quienes quedan en zona de riesgo.
Con puntajes muy ajustados y un nivel cada vez más alto, cada presentación será clave para mantenerse en competencia.
Lo que viene
La expectativa crece de cara a la próxima semana, donde los participantes deberán redoblar esfuerzos para escalar posiciones y evitar la eliminación.
La cita es en La Gran Batalla – Duelo de Voces, por la señal de Red Uno a las 20:45.
Porque en esta competencia… cada nota cuenta.
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