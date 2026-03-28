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La gran batalla

Así quedó la tabla de Duelo de Voces: hay favoritos y un líder claro

Tras una semana cargada de presentaciones, se definió la tabla de posiciones de los 16 participantes, con puntajes que empiezan a marcar favoritos y zonas de riesgo.

Silvia Sanchez

27/03/2026 22:49

Así quedó la tabla de Duelo de Voces: hay favoritos y un líder claro
Santa Cruz, Bolivia

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Luego de una semana llena de talento y emociones, y con la participación de los últimos concursantes, La Gran Batalla – Duelo de Voces ya tiene definida su tabla de puntuaciones.

Los cuatro nuevos participantes también dejaron su marca en el escenario:

  • Nickole Vargas: 4.0
  • Esteban Garnica: 4.8
  • Anyela Rengifo: 4.5
  • Jonatan Peñaranda: 7.0

Este último logró uno de los puntajes más destacados de la jornada.

Tabla general de puntajes

Así se posicionan los 16 participantes tras las galas:

  • Jonatan Peñaranda: 7.0  (mejor puntaje)
  • Andrés Gonzales: 6.0  
  • Talison Moraes: 6.0
  • Alejandra Aragón: 6.0
  • Natalia Alcázar: 6.0
  • Sarahni Paniagua: 5.8
  • Mikaela Malky: 5.3
  • Enrique Cuéllar: 5.3
  • Kevin Córdova: 5.3
  • Ronny Rojas: 5.3
  • Esteban Garnica: 4.8
  • Anyela Rengifo: 4.5
  • Luis Urgel: 4.3
  • Noelia Barrientos: 4.3
  • Nickole Vargas: 4.0
  • Casandra Tello: 3.8  (puntaje más bajo)

Competencia al límite

La tabla comienza a marcar una clara diferencia entre los favoritos y quienes quedan en zona de riesgo.

Con puntajes muy ajustados y un nivel cada vez más alto, cada presentación será clave para mantenerse en competencia.

Lo que viene

La expectativa crece de cara a la próxima semana, donde los participantes deberán redoblar esfuerzos para escalar posiciones y evitar la eliminación.

La cita es en La Gran Batalla – Duelo de Voces, por la señal de Red Uno a las 20:45.

Porque en esta competencia… cada nota cuenta.

Mira la programación en Red Uno Play

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