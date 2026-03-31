Hinchas iraquíes encienden Monterrey con fiesta previa al duelo ante Bolivia

La previa del partido entre Bolivia e Irak ya se vive con intensidad… también fuera de la cancha.

La noche del lunes, un grupo de aficionados iraquíes se reunió en un restaurante de Monterrey para anticipar el decisivo duelo por el repechaje. Entre cánticos, banderas y aplausos, los hinchas transformaron el lugar en una verdadera fiesta futbolera.

El ambiente, cargado de energía y entusiasmo, reflejó la importancia del encuentro para ambos países. Los seguidores de Irak no ocultaron su expectativa y alentaron a su selección con fervor, a pocas horas de jugarse el pase al Mundial.

Las imágenes de la celebración muestran a los aficionados unidos, cantando y compartiendo en grupo, en una previa que ya tiene tintes de partido grande.

Monterrey se ha convertido en el punto de encuentro de hinchas de distintas nacionalidades, que llegaron para acompañar a sus selecciones en uno de los partidos más decisivos del año.

Mira la programación en Red Uno Play