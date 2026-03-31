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“Golpe perfecto”: mascota aprovecha el descuido y se lleva los víveres

El curioso hecho fue captado por una cámara de seguridad y muestra cómo el animal aprovechó un descuido para llevarse una bolsa de víveres.

Silvia Sanchez

31/03/2026 15:54

“Golpe perfecto”: perro roba víveres y queda grabado en cámara, Imagen captura.
Mundo

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Una cámara de vigilancia registró un insólito momento que rápidamente llamó la atención: un perro, con sigilo y precisión, se llevó una bolsa de víveres tras aprovechar el descuido de un hombre.

En las imágenes se observa cómo el animal se acerca lentamente, evalúa la situación y, en cuestión de segundos, toma la bolsa para luego alejarse sin generar sospechas inmediatas.

El hecho, que algunos ya atribuyen en tono humorístico a la “pandilla de Los Firulais”, dejó sorprendidos a quienes vieron el video, no solo por la rapidez del can, sino por la aparente estrategia que utilizó.

Aunque no se reportaron daños ni situaciones mayores, el episodio se volvió viral en redes sociales, donde usuarios reaccionaron entre risas y asombro por la astucia del protagonista.

 

Más allá de lo anecdótico, el video deja una lección clara: en la calle, incluso los descuidos más pequeños pueden tener consecuencias inesperadas… aunque esta vez, con un toque de humor

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