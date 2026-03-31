Solidaridad que conmueve: Policía apoya a familia con 11 hijos en Vinto, Cochabamba

En un gesto de solidaridad. Efectivos de la Policía del Valle Bajo entregaron víveres, insumos y medicamentos a una familia de escasos recursos que vive en condiciones precarias en el municipio de Vinto, a orillas del río Chulla en el departamento de Cochabamba.

El comandante regional, Wilson Flores, informó que la familia, compuesta por once niños, fue identificada durante un patrullaje, lo que motivó la coordinación de apoyo junto a empresas privadas como Pairumani, Sasa y laboratorios Valencia.

Como parte de la ayuda, además de alimentos y artículos básicos, se entregó un carrito de comida equipado con garrafa, con el objetivo de que la familia pueda generar ingresos y mejorar su situación económica.

“Se ha traído víveres y este cochecito de comida para que puedan sustentarse”, explicó Flores, destacando el trabajo conjunto para brindar una alternativa de apoyo sostenible.

La madre de los menores, doña Juana, recibió la ayuda visiblemente emocionada. Entre lágrimas, agradeció a la Policía y a las instituciones que hicieron posible la donación.

“Estoy agradecida, me reciclo botellas y cuido a mis hijos. Esto nos va a ayudar mucho”, expresó.

La mujer señaló que con el carrito de comida planea vender salchipapas y otros alimentos para sostener a su familia. Sus hermanas, también madres solteras, acompañaron el momento y compartieron la emoción por el apoyo recibido.

La entrega no solo representa una ayuda inmediata, sino también una oportunidad para que la familia pueda salir adelante mediante el trabajo y el esfuerzo diario.

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