Lo que se sabe del secuestro y la muerte de una mujer en el Trópico

El hallazgo del cuerpo de una mujer en Bulo Bulo, en el trópico de Cochabamba, generó conmoción y una rápida movilización policial. Horas después, se confirmó lo que muchos temían: se trataba de la víctima que había sido secuestrada días antes en Entre Ríos.

Esto es lo que se sabe hasta ahora:

Sábado 28 de marzo: el secuestro

La mañana del sábado, una mujer de 46 años fue interceptada por al menos seis sujetos encapuchados y armados cuando salía de una tienda en el municipio de Entre Ríos.

Testigos relataron que los atacantes, presuntamente con armas de grueso calibre, la obligaron a subir a un vehículo tipo Noah. Durante la fuga, realizaron disparos para evitar la intervención de las personas que se encontraban en el lugar.

Tras el hecho, familiares y vecinos denunciaron el secuestro, lo que activó un operativo policial en la región.

Días posteriores: búsqueda e investigación

Equipos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) iniciaron las investigaciones y recolectaron indicios en el lugar del secuestro.

Mientras tanto, la incertidumbre crecía entre familiares y pobladores, a la espera de información sobre el paradero de la víctima.

Martes por la mañana: el hallazgo

Cerca de las 07:00 de este martes, trabajadores que transitaban por la zona de Bulo Bulo encontraron el cuerpo de una mujer en una cuneta, a un costado del camino vecinal en el ingreso a la comunidad El Manantial, cerca de Ivirgarzama.

El hallazgo fue reportado de inmediato a la Policía, que se trasladó al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver.

Horas después: la confirmación

Con el paso de las horas, familiares llegaron al lugar y realizaron el reconocimiento del cuerpo.

La víctima fue identificada como la mujer secuestrada días antes en Entre Ríos, confirmando el desenlace fatal del caso.

Investigación en curso

El caso quedó en manos de la Felcc de Ivirgarzama, que continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Las primeras hipótesis no han sido descartadas, mientras se intensifican los operativos en la zona.

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