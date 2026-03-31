¿Cuándo cobras tu renta? Estas son las fechas oficiales para todo el año

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo activó el pago de rentas correspondiente a febrero desde el 2 de marzo de 2026 y oficializó el cronograma para el resto del año. El beneficio alcanza a más de 68.000 personas entre jubilados y derechohabientes en todo el país.

Los pagos se realizan a través del Banco Unión y más de 40 entidades financieras habilitadas, con la opción de cobro en ventanilla o abono en cuenta.

Cronograma oficial de pagos 2026

Estas son las fechas confirmadas para el cobro de rentas:

Marzo: 1 de abril

Abril: 2 de mayo

Mayo: 1 de junio

Junio: 1 de julio

Julio: 1 de agosto

Agosto: 1 de septiembre

Septiembre: 1 de octubre

Octubre: 3 de noviembre

Noviembre + aguinaldo: 1 de diciembre

Diciembre: 2 de enero de 2027

La recomendación es acudir en la fecha asignada o usar el depósito bancario para evitar filas y aglomeraciones.

¿Quiénes reciben estas rentas?

El pago está dirigido a tres grupos principales:

1. Jubilados del sistema de pensiones

Incluye a personas retiradas tanto del antiguo Sistema de Reparto como del Sistema Integral de Pensiones (SIP).

2. Derechohabientes

Son beneficiarios que reciben una pensión tras el fallecimiento del titular, como:

Cónyuge o conviviente

Hijos menores de 18 años (o hasta 25 si estudian)

Hijos con discapacidad (de forma vitalicia)

En algunos casos, padres o hermanos

¿Y la Renta Dignidad?

La Renta Dignidad es un beneficio universal para personas mayores de 60 años, hayan o no aportado al sistema.

Requisitos:

Tener 60 años o más

Ser ciudadano boliviano

Puede cobrarse en entidades financieras o, en casos especiales, mediante pago a domicilio.

Recomendaciones

Llevar siempre la cédula de identidad vigente

Presentar la última boleta de pago

Priorizar el abono en cuenta para mayor comodidad

Mira la programación en Red Uno Play