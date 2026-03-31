¿Cuándo cobras tu renta? Estas son las fechas oficiales para todo el año

La Gestora inició el pago de febrero y confirmó el cronograma anual. Más de 68 mil beneficiarios están habilitados en todo el país.
31/03/2026 10:48
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La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo activó el pago de rentas correspondiente a febrero desde el 2 de marzo de 2026 y oficializó el cronograma para el resto del año. El beneficio alcanza a más de 68.000 personas entre jubilados y derechohabientes en todo el país.
Los pagos se realizan a través del Banco Unión y más de 40 entidades financieras habilitadas, con la opción de cobro en ventanilla o abono en cuenta.
Cronograma oficial de pagos 2026
Estas son las fechas confirmadas para el cobro de rentas:
Marzo: 1 de abril
Abril: 2 de mayo
Mayo: 1 de junio
Junio: 1 de julio
Julio: 1 de agosto
Agosto: 1 de septiembre
Septiembre: 1 de octubre
Octubre: 3 de noviembre
Noviembre + aguinaldo: 1 de diciembre
Diciembre: 2 de enero de 2027
La recomendación es acudir en la fecha asignada o usar el depósito bancario para evitar filas y aglomeraciones.
¿Quiénes reciben estas rentas?
El pago está dirigido a tres grupos principales:
1. Jubilados del sistema de pensiones
Incluye a personas retiradas tanto del antiguo Sistema de Reparto como del Sistema Integral de Pensiones (SIP).
2. Derechohabientes
Son beneficiarios que reciben una pensión tras el fallecimiento del titular, como:
Cónyuge o conviviente
Hijos menores de 18 años (o hasta 25 si estudian)
Hijos con discapacidad (de forma vitalicia)
En algunos casos, padres o hermanos
¿Y la Renta Dignidad?
La Renta Dignidad es un beneficio universal para personas mayores de 60 años, hayan o no aportado al sistema.
Requisitos:
Tener 60 años o más
Ser ciudadano boliviano
Puede cobrarse en entidades financieras o, en casos especiales, mediante pago a domicilio.
Recomendaciones
Llevar siempre la cédula de identidad vigente
Presentar la última boleta de pago
Priorizar el abono en cuenta para mayor comodidad
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