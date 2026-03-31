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Economía

¿Cuándo cobras tu renta? Estas son las fechas oficiales para todo el año

La Gestora inició el pago de febrero y confirmó el cronograma anual. Más de 68 mil beneficiarios están habilitados en todo el país.

Silvia Sanchez

31/03/2026 10:48

¿Cuándo cobras tu renta? Estas son las fechas oficiales para todo el año. Imagen archivo Gestora.
Bolivia

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La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo activó el pago de rentas correspondiente a febrero desde el 2 de marzo de 2026 y oficializó el cronograma para el resto del año. El beneficio alcanza a más de 68.000 personas entre jubilados y derechohabientes en todo el país.

Los pagos se realizan a través del Banco Unión y más de 40 entidades financieras habilitadas, con la opción de cobro en ventanilla o abono en cuenta.

Cronograma oficial de pagos 2026

Estas son las fechas confirmadas para el cobro de rentas:

  • Marzo: 1 de abril

  • Abril: 2 de mayo

  • Mayo: 1 de junio

  • Junio: 1 de julio

  • Julio: 1 de agosto

  • Agosto: 1 de septiembre

  • Septiembre: 1 de octubre

  • Octubre: 3 de noviembre

  • Noviembre + aguinaldo: 1 de diciembre

  • Diciembre: 2 de enero de 2027

La recomendación es acudir en la fecha asignada o usar el depósito bancario para evitar filas y aglomeraciones.

¿Quiénes reciben estas rentas?

El pago está dirigido a tres grupos principales:

1. Jubilados del sistema de pensiones

Incluye a personas retiradas tanto del antiguo Sistema de Reparto como del Sistema Integral de Pensiones (SIP).

2. Derechohabientes

Son beneficiarios que reciben una pensión tras el fallecimiento del titular, como:

  • Cónyuge o conviviente

  • Hijos menores de 18 años (o hasta 25 si estudian)

  • Hijos con discapacidad (de forma vitalicia)

  • En algunos casos, padres o hermanos

¿Y la Renta Dignidad?

La Renta Dignidad es un beneficio universal para personas mayores de 60 años, hayan o no aportado al sistema.

Requisitos:

  • Tener 60 años o más

  • Ser ciudadano boliviano

Puede cobrarse en entidades financieras o, en casos especiales, mediante pago a domicilio.

Recomendaciones 

  • Llevar siempre la cédula de identidad vigente

  • Presentar la última boleta de pago

  • Priorizar el abono en cuenta para mayor comodidad

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