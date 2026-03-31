Estrellas del fútbol mundial "atrapadas" en 'El Juego del Calamar': El impresionante video generado con IA que se vuelve viral

Para los amantes del fútbol y la tecnología, la inteligencia artificial acaba de subir la apuesta. Un video hiperrealista que circula en redes sociales muestra a las mayores estrellas del balompié mundial —desde Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hasta las nuevas joyas como Lamine Yamal y Erling Haaland— como protagonistas de la serie de culto "El juego del calamar".

Este "crossover" impactante fusiona la tensión de la cultura pop coreana con la pasión del deporte rey, demostrando los alcances actuales de la generación de video mediante IA.

Realismo que asusta: El fútbol se vuelve drama

El nivel de detalle en los rostros, la iluminación ambiental de las icónicas salas de juego y la fluidez de los movimientos faciales han dejado boquiabiertos a los internautas. Aunque los expertos señalan que aún persisten pequeñas inconsistencias visuales, el resultado anticipa un futuro cercano donde será casi imposible distinguir entre una grabación real y una creada por algoritmos, publica el portal Workflowsauto.

En las imágenes se puede ver:

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: Con expresiones de preocupación y determinación en medio de los desafíos.

Erling Haaland y Neymar Jr.: Recreados con una fidelidad asombrosa bajo los uniformes verdes de los participantes.

Lamine Yamal: Representando la nueva generación que también es "reclutada" por esta tecnología.

Un aviso sobre el avance tecnológico

Más allá de lo curioso del montaje, este video de la cuenta @zhasball en YouTube sirve como un recordatorio del ritmo vertiginoso al que avanza la inteligencia artificial. Lo que antes requería meses de postproducción en estudios de Hollywood, hoy se gesta en computadoras personales con una creatividad que no conoce límites.

La mezcla de tecnología y creatividad es clara, pero también lo es el aviso: la capacidad de generar contenido visual indistinguible de la realidad es ya una herramienta poderosa que redefine nuestra percepción de lo que es "real" en la pantalla.

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