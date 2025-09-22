TEMAS DE HOY:
¿Quién ganó? El viento armó una competencia de carritos en pleno parqueo

Las imágenes se viralizaron rápidamente y los usuarios no tardaron en bautizar el episodio como “la carrera de carritos 2025”.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/09/2025 10:37

Lo que parecía una noche más de compras se convirtió en un espectáculo inesperado. Un fuerte temporal con ráfagas de viento sorprendió a los vecinos de La Plata y dejó una postal insólita en el estacionamiento de un supermercado: los carritos comenzaron a moverse solos, arrastrados por el viento como si compitieran en una carrera.

El episodio fue filmado por Juan Ayoroa, quien compartió el video en su cuenta de X (antes Twitter). Las imágenes muestran cómo los carritos se desplazan por todo el estacionamiento, chocando entre sí y girando sin control, impulsados únicamente por las ráfagas de viento.

Como era de esperarse, las redes sociales explotaron. Los usuarios no tardaron en bautizar el video como la “Carrera de carritos 2025”, y bromearon con comentarios como “solo faltaba el relator deportivo” o “estos carritos entrenaron todo el año para este momento”.

 

