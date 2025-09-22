VIDEO: ¡Misterio en una catedral! Captan supuestos rezos y lamentos

Como si fuera una escena sacada de una película de terror, un video que circula en redes sociales ha desatado el debate: en el interior de la catedral de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago de Ascapozalco (México), se escuchan lo que parecen ser rezos y lamentos, pero el templo estaba completamente vacío.

La autora del video asegura que la catedral estaba sola cuando grabó, sin embargo, en la grabación se distinguen voces inquietantes. Vecinos del lugar aseguran que no es la primera vez que se escuchan ruidos extraños en ese recinto. "Y eso que no han estado en el hospital de al lado cuando no hay nadie", escribió uno de los usuarios, alimentando las leyendas que ya rodean a la zona.

Por supuesto, los escépticos también se hicieron sentir: "Parece un audio de la película Hasta el viento tiene miedo. ¿Será?", comentó alguien en tono de burla.

La catedral, que alguna vez fue parte del complejo del monasterio dominico construido entre 1540 y 1564, ha sido testigo de terremotos, batallas y transformaciones religiosas. Reconstruida tras el sismo de 1653, abrió nuevamente en 1702. Su atrio fue escenario de la batalla final de la Independencia de México, cuando tropas monárquicas se refugiaron allí en los últimos momentos del virreinato.

En su interior, destacan un retablo histórico en la capilla del Rosario y techos artesonados poco comunes. En 2019, el Papa Francisco la elevó al rango de catedral, convirtiéndola en el centro espiritual de la diócesis de Ascapozalco.

Hoy, sin embargo, la atención no está en su arte ni en su historia, sino en esos rezos fantasmales que dividen opiniones, ¿leyenda urbana, montaje… o algo más? ¿Has escuchado alguna historia sobre este templo?

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play