¿Sabías cuándo se cantó por primera vez 'Tierra como mi tierra' y quién la compuso?

En el marco de la celebración del 215 aniversario de la gesta libertaria de Santa Cruz, un valioso fragmento de la historia musical del departamento se viralizó en las últimas horas. Se trata del primer registro audiovisual de la canción "Tierra como mi tierra", considerada un himno no oficial de la región. El video, grabado en 1989, muestra a Tingo Vincenti interpretando la emblemática pieza durante el Festival "Sombrero e' Saò", en el que se llevó el primer lugar.

La canción, cuya autoría pertenece a Carlos Suárez Gonzáles, más conocido como 'Charles' Suárez, se ha convertido en una de las favoritas del folklore cruceño gracias a su ritmo de carnaval, derivado del fandango y la petenera, y a su letra que rinde homenaje a la belleza de la región. Su primera interpretación en público se realizó en el marco de las actividades del mes de Santa Cruz de la Sierra, un momento que marcó su inicio como un símbolo de la identidad cruceña.

Para muchos, la canción evoca un profundo sentido de pertenencia y celebración. El video histórico no solo revive ese momento inicial, sino que también ofrece a las nuevas generaciones la oportunidad de conectar con las raíces de una de las composiciones más queridas de la cultura boliviana. A continuación, el video de la primera presentación en vivo.

