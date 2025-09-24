Video: ¡El amor sí existe! Así recibió abuelito a su esposa tras salir del hospital

Un hecho que conmovió y emocionó en redes sociales, fue la reacción de un abuelito que se puso ‘guapo’ para recibir a su esposa que había recibido el alta del hospital.

“¿Por qué tan elegante hoy?”, decía la nieta del abuelito mientras el hombre sonríe y hace una especie de pasarela mostrando su atuendo.

“¿A quién vas a recibir hoy?”, le preguntan y el responde: “A la Paloma”, que es el nombre de su esposa.

El video también muestra el momento del reencuentro, la mujer se acerca poco a poco a la vivienda y su esposo la recibe con los brazos abiertos.

“Hola bella, viniste”, dice al verla, mientras se acercan y se abrazan.

El video ha provocado mucha ternura entre los usuarios de plataformas virtuales, quienes hicieron referencia al verdadero amor y el que perdura, mostrando el claro ejemplo de la pareja de abuelitos.

