Una de las hijas de Alejandro Fernández el Potrillo, América Fernández reaccionó al polémico y viral beso de su abuela doña Cuquita con uno de sus familiares, el cual desató confusión y una serie de especulaciones.

Resultó que el hombre al que dio un tremendo beso doña Cuquita era su hermano, pero por el momento afectivo que se vivió todos lo confundieron con una supuesta nueva pareja.

“Somos una familia súper cariñosa, súper besucona, entiendo que se confundieron, pero nos dio mucha risa. Todos me dijeron que Cuquis tiene novio”, manifestó América.

La familia del Potrillo Alejandro Fernández, confirmó que el hombre a quien Cuquita la madre del artista dio un beso, era Javier su hermano.

Antes de que se aclarará el tema, se especulaba que la viuda de Vicente Fernández, estaba estrenando un nuevo amor a sus 79 años.

Sin embargo, su nieta señaló que, si es feliz su abuela, ella puede tener novios y la apoyan en todo.

“Si quiere tener novio y es feliz obviamente que la apoyaríamos, y si no quiere también”, agregó América.

Doña Cuquita quedó viuda de Vicente Fernández, en diciembre de 2021, y desde entonces no se le conoció relación sentimental alguna, por lo que al verla con un supuesto hombre muy cariñoso se especuló sobre una nueva relación, pero ese hecho fue descartado.

