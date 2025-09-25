Palmeiras remontó y venció 3-1 a River en Brasil y lo dejó fuera de la Libertadores

En la llave 2 de la Copa Libertadores, el delantero José Manuel López de Palmeiras marcó dos tantos para su equipo en la victoria 3-1 sobre el Millonario. José Manuel López lució su habilidad goleadora cuando ejecutó un penal (45' 2T) y al convertir después de una jugada (48' 2T) y tuvo un papel determinante para que Palmeiras celebre este duelo. El 3 a 1 final también contó con el gol de jugada convertido por Vitor Roque (5' 2T). En tanto que la única anotación de River Plate fue el gol de cabeza de Maximiliano Salas, en el minuto 7 del primer tiempo.En el minuto 48 de la segunda etapa, José Manuel López levantó el ánimo de Palmeiras y se llevó todos los aplausos. El delantero anotó con un imponente disparo que se metió junto al ángulo izquierdo, luego de recibir una asistencia de Raphael Veiga.

La figura del partido fue Vitor Roque. El delantero de Palmeiras mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 6 veces al arco contrario y acertar 6 pases correctos.

José Manuel López fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Palmeiras mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 7 pases correctos.

El estratega de Palmeiras, Abel Ferreira, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Weverton en el arco; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira y Joaquín Piquerez en la línea defensiva; Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista y Felipe Anderson en el medio; y José Manuel López y Vitor Roque en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Marcelo Gallardo salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Franco Armani bajo los tres palos; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña en defensa; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Ignacio Fernández en la mitad de cancha; y Maximiliano Salas en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Allianz Parque fue Andrés Matonte.

Con esta victoria, Palmeiras eliminó a el Millonario y avanza a Semifinales de la Copa Libertadores.

Cambios en Palmeiras

77' 2T - Salieron Andreas Pereira por Facundo Torres y Aníbal Moreno por Emiliano Martínez

92' 2T - Salieron Felipe Anderson por Allan y Vitor Roque por Raphael Veiga

Amonestados en Palmeiras:

47' 1T Weverton (Discutir con un rival), 9' 2T Emiliano Martínez, 10' 2T Vitor Roque (Demorar el juego) y 14' 2T Bruno Fuchs (Conducta antideportiva)

Cambios en River Plate

26' 1T - Salió Juan Carlos Portillo por Enzo Pérez

59' 2T - Salieron Juan Fernando Quintero por Facundo Colidio, Ignacio Fernández por Santiago Lencina y Gustavo Gómez por Bruno Fuchs

69' 2T - Salió Giuliano Galoppo por Miguel Ángel Borja

Amonestados en River Plate:

23' 1T Juan Carlos Portillo (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 47' 1T Giuliano Galoppo (Discutir con un rival), 9' 2T Marcos Acuña (Discutir con un rival), 21' 2T Maximiliano Salas (Conducta antideportiva), 29' 2T Enzo Pérez (Conducta antideportiva) y 43' 2T Kevin Castaño (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en River Plate:

41' 2T Marcos Acuña (Roja por doble amarilla)

