El tradicional café de Don Gumercindo conquista la Expocruz en el stand de la Red Uno

Entre los múltiples sabores y aromas que ofrece la Expocruz 2025, uno de los más buscados por los visitantes es el del tradicional café servido por Don Gumercindo Ventura, un personaje que con los años se ha convertido en parte de la identidad cruceña.

Nacido en La Paz, Don Gumercindo llegó a Santa Cruz a los 17 años y desde entonces se dedicó a la venta de café, consolidando su presencia en la plaza 24 de septiembre, donde generación tras generación lo ha reconocido como referente de las mañanas cruceñas.

En la feria, su especialidad es el clásico “cortado” o café con leche, el preferido por el público.

“Todos quieren el cortadito porque se sirve con mucho cariño”, comenta mientras atiende con una sonrisa a los visitantes de la muestra ferial.

