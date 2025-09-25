¡El mejor de la noche! Rodrigo Giménez y ‘Fire Steps’ impactaron con su presentación

Para el equipo de Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’, fue el turno de subir al escenario, y ellos interpretaron la canción “Real Gangsta Love” del artista Trueno, una interpretación con el que impresionó a todos.

Los jueces destacaron su presentación y solo hicieron algunas observaciones, señalaron algunos errores en el escenario.

Para la juez Gabriela Zegarra, el equipo hizo una presentación adecuada con el uso de los elementos externos, “aseguraron las cadenas y nadie se cayó, me encantó en lo personal”, afirmó.

En tanto, para la juez Elka Meyer, resaltó el uso del escenario y los elementos presentes, además dijo que utilizaron técnicas y pasos adecuados.

“Uno de los equipos que utilizó el elemento en todo el cuadro, de manera adecuada, y me pareció muy bien con los estilos utilizados, en general muy bien”, manifestó.

El equipo recibió la evaluación con mucho agrado y destacaron el rol de los jueces, tomamos en cuenta lo que dicen los jueces, ustedes son los que saben”, aseveró Rodrigo Giménez.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play