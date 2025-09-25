“Este premio es de todo el equipo”: Red Uno celebra nuevo logro en la Expocruz

En el marco de la Expocruz 2025, el gerente general de Red Uno, Joaquín Pereira, celebró la obtención de la Palmera Dorada, un reconocimiento que el canal recibe por quinto año consecutivo. La distinción fue entregada en la categoría "Conexión en Vivo", destacando la interacción directa que Red Uno mantiene con el público visitante.

“Es el quinto año que estamos presentes en la feria y el quinto año que somos galardonados como uno de los mejores stands. La categoría que nos han dado fue muy bien elegida porque buscamos interactuar con la gente y traer un poco de la magia de la televisión”, expresó Pereira desde el stand de la red naranja.

Durante los días de feria, Red Uno ofreció programación en vivo desde su stand, además de la ya conocida Experiencia Naranja, que permitió a los visitantes acercarse al mundo televisivo de una forma entretenida y participativa.

“El principal reconocimiento es de la gente que nos sigue a diario y que vino a compartir con nosotros. Nuestro compromiso con la feria es a largo plazo porque es un impulsor de la economía y del desarrollo de Santa Cruz. Estamos muy orgullosos de participar”, añadió.

Finalmente, Pereira agradeció al equipo de Red Uno por el esfuerzo y el trabajo desplegado durante la feria.

“Este reconocimiento es de todo el equipo. Yo solo voy y lo recibo, pero se lo dedico a ellos. Las sorpresas continúan y el sábado tendremos un show especial de La Gran Batalla. Red Uno mantiene su compromiso firme con su audiencia”, concluyó.

