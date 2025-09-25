“Se nota el esfuerzo”; Ezequiel Serres y ‘Bamboleo’ fueron elogiados por los jueces

Uno de los equipos esperados fue el de Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’, ellos interpretaron la canción ‘Baile Inolvidable’ del reconocido artista Bad Bunny, una coreografía, que, aunque señalaron que no fue perfecta, gustó mucho a los jueces.

El jurado destacó la energía y trabajo comprometido por parte de cada uno de los miembros del equipo, sobre todo del famoso.

Para Tito Larenti, la actitud de Ezequiel contagia alegría y destacó ‘las ganas’ de trabajar para poder avanzar en la competencia.

“Se te notan las ganas de estar aquí Ezequiel, creo que te diviertes, le pones mucho trabajo, hay cosas que ajustar y en los detalles del artista, sobre todo, para poder parecerse, no tienes miedo, y sobre eso se puede construir un buen camino”, aseveró Larenti.

En la misma línea, Rodrigo Massa, destacó un buen uso de los elementos externos por parte del equipo, y les pidió no dejarse llevar por “la decepción” cuando reciben una mala devolución.

“Bamboleo, buen uso del elemento, creo que quedó bien, reciben una mala devolución y ustedes se achicopalan, no se pongan tristes, es para que crezcan, Ezequiel, solo hizo un poco más de conexión”, manifestó Massa.

Ezequiel dijo estar agradecido con todo el equipo y con los jueces, recordó que él y su equipo, ensayaron mucho para poder mejorar su coreografía, y señaló que mejorarán para una próxima presentación.

